Drei neue Fälle: Polizei warnt vor Halloween-Süßigkeiten

In Unterfranken sind drei weitere manipulierte Halloween-Süßigkeiten entdeckt worden. Nadeln und ein scharfkantiger Metallspan steckten in Schokoriegeln und Fruchtgummi. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Nadel ragt aus Schokoriegel in Ebern

In Ebern war eine Gruppe mit mehreren Kindern am Samstagabend im Bereich der Schönhengststraße unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Beim späteren Ausleeren der Naschtüten wurde ein originalverpackter „Snickers Mini“ entdeckt, aus dem eine etwa zwei Zentimeter lange goldfarbene Nadel herausragte. Der Schokoriegel wurde sichergestellt. Wo er ausgegeben wurde, ist bislang unklar.

Metallspan in Fruchtgummi in Goldbach

Auch eine Familie aus Goldbach entdeckte bei der Kontrolle der am Samstagabend im Bereich Kugelberg gesammelten Süßigkeiten einen scharfkantigen Metallspan in einem Fruchtgummi. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Teil so platziert, dass es beim Verzehr hätte mitgegessen werden können. Ein bestimmtes Anwesen konnte bislang nicht eingegrenzt werden.

Nähnadel in Schokoriegel in Eibelstadt

In Eibelstadt entdeckte ein Kind am Montag eine etwa fünf Zentimeter lange Nähnadel in einem zuvor an Halloween eingesammelten Schokoriegel. An der Verpackung war ein Einstichloch zu erkennen. Auch in diesem Fall ist nicht bekannt, an welchem Anwesen die Süßigkeit ausgegeben wurde. Der Riegel wurde sichergestellt.

Bereits zuvor war in Obernburg am Main eine manipulierte Süßigkeit festgestellt worden. Die Polizei ermittelt in den Fällen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Polizei rät zur Kontrolle

Eltern sollten die an Halloween eingesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig prüfen. Auffällige oder beschädigte Verpackungen sowie Süßigkeiten mit verdächtigen Gegenständen sollten weder gegessen noch entsorgt, sondern der Polizei übergeben werden.

Wer ähnliche Feststellungen gemacht hat oder Hinweise zu den bislang unbekannten Verantwortlichen geben kann, soll sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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