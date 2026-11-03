Tödlicher Unfall in Kläranlage von Feldkirchen

Ein Mitarbeiter ist am Montagvormittag bei einem Unfall in der Kläranlage von Feldkirchen im Landkreis Straubing-Bogen ums Leben gekommen.

Gegen 10.30 Uhr fand ein Arbeitskollege den Mann leblos in einem Becken und barg ihn daraus. Feuerwehr und Rettungsdienst leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben. Der Mann starb noch vor Ort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Untersuchungen übernommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung haben sich bislang nicht ergeben.

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