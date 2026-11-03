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Tödlicher Unfall in Kläranlage von Feldkirchen

Tödlicher Unfall in Kläranlage von Feldkirchen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein Mitarbeiter ist am Montagvormittag bei einem Unfall in der Kläranlage von Feldkirchen im Landkreis Straubing-Bogen ums Leben gekommen.

Gegen 10.30 Uhr fand ein Arbeitskollege den Mann leblos in einem Becken und barg ihn daraus. Feuerwehr und Rettungsdienst leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben. Der Mann starb noch vor Ort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Untersuchungen übernommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung haben sich bislang nicht ergeben.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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