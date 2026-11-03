Kokainfund an A8 bei Siegsdorf: Zwei Männer in U-Haft

Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel führten bei Siegsdorf zur vorläufigen Festnahme von drei Männern. Zwei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizei Traunstein ermittelt seit Dezember 2025 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen mehrere Personen aus dem Landkreis Berchtesgadener Land. Sie stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Kontrolle an der Anschlussstelle Siegsdorf West

Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei 34 und 38 Jahre alte Männer in den Fokus der Beamten. Die beiden Deutschen wurden am Donnerstag, 29. Oktober 2026, an der Anschlussstelle Siegsdorf West an der A8 kontrolliert. Sie waren gemeinsam mit einem 24-Jährigen in einem Pkw in Richtung Salzburg unterwegs.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Ermittler 100 Gramm Kokain und ein griffbereites Einhandmesser sicher. Alle drei Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragte gegen die beiden Hauptbeschuldigten Haftbefehle. Nach ihrer Vorführung am Freitag, 30. Oktober 2026, erließ die zuständige Ermittlungsrichterin Untersuchungshaftbefehle gegen die 34- und 38-Jährigen. Anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Beide Männer sind nach Angaben der Ermittler vielfach vorbestraft. Der 38-Jährige war erst Mitte September 2026 nach vollständiger Verbüßung einer mehrjährigen Freiheitsstrafe aus der Strafhaft entlassen worden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: A8: Polizei lädt Medien zur „Truck & Bus“-Kontrolle ein