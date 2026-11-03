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Pilsting: Nadel und Draht in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Pilsting: Nadel und Draht in Halloween-Süßigkeiten entdeckt
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau sind am Montag, 2. November 2026, zwei präparierte Halloween-Süßigkeiten entdeckt worden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 9.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Landau die Mitteilung über eine verdächtige Halloween-Süßigkeit ein. Bei der Überprüfung wurden in einem Fall eine Nadel und in einem weiteren Fall ein drahtähnlicher Gegenstand in den Süßigkeiten festgestellt. Beide Gegenstände konnten noch vor dem Verzehr entdeckt werden.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen übernommen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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