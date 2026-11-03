Merz empfängt Selenskyj im Kanzleramt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt empfangen worden.

Themen für den Besuch wurden im Vorfeld des Treffens nicht genannt. Die deutsche Unterstützung der ukrainischen Verteidigung gegen Russland wird aber wohl erneut im Mittelpunkt stehen. Zudem findet aktuell eine zweitägige Sicherheitskonferenz in der Hauptstadt statt, die ebenfalls ein Grund für den Selenskyj-Besuch sein dürfte. Merz und der ukrainische Präsident wollen am Nachmittag gemeinsam vor die Presse treten.

Das Treffen war aus Sicherheitsgründen bis wenige Stunden vor dem Beginn nicht öffentlich angekündigt worden. Die Polizei erhöhte am Dienstag die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Regierungsviertel massiv.

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