Litauischer Präsident im Kanzleramt empfangen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstag den litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen.

Wie die Bundesregierung im Vorfeld mitteilte, sollte die EU-Ratspräsidentschaft, welche Litauen im ersten Halbjahr 2027 übernimmt, im Mittelpunkt des Treffens stehen. Zentrale europapolitische Themen sind demnach der nächste Mehrjährige Finanzrahmen (MFR), die Umsetzung der Wettbewerbsfähigkeitsagenda und die EU-Erweiterung. Zudem wollte sich der Bundeskanzler mit Nauseda auch zu Fragen der Sicherheit und Verteidigung austauschen, die ein Schwerpunkt des litauischen Ratsvorsitzes sein sollen.

Der litauische Präsident ist am Dienstag auch anlässlich der zweitägigen Berliner Sicherheitskonferenz in der Hauptstadt, wo Litauen dieses Jahr das Partnerland ist. Der Ukraine-Krieg steht im Mittelpunkt der Konferenz. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag in Berlin. Er will sich gegen Mittag ebenfalls mit dem Kanzler treffen.