Fahrzeuge brennen auf Parkplatz Niederdörfl in Kelheim

Auf dem Parkplatz Niederdörfl in Kelheim ist am 3. November 2026 ein Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über, die vollständig ausbrannten.

Der Brand wurde gegen 2.50 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf weitere abgestellte Fahrzeuge ausgebreitet. Vollständig ausbrannten unter anderem ein Toyota, zwei Opel, ein VW und ein BMW. Ein VW Lupo wurde durch die Hitze beschädigt.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine verifizierten Angaben vor.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Passanten, die am Dienstag, 3. November 2026, zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr im Bereich des Parkplatzes Niederdörfl an der Schiffsanlegestelle Kelheim in der Matthias-Kraus-Gasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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