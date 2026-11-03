Dingolfing: Polizei warnt vor KI-Bild nach tödlicher Schussabgabe

Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Bild zeigt laut Polizei weder den Tatverdächtigen noch das Fluchtfahrzeug nach der tödlichen Schussabgabe auf einen 43-jährigen Mann.

Die Tat ereignete sich am 26. Oktober 2026 in Dingolfing. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Staatsanwaltschaft Landshut weisen darauf hin, dass das Bild der abgebildeten Person und des Fahrzeugs offenbar mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurde und nicht mit dem Fall in Verbindung steht.

Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen nach dem Täter und dem Fluchtfahrzeug dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft appellieren, Aufrufe und Meldungen, die nicht von offizieller Seite stammen, nicht zu teilen oder weiterzuverbreiten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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