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Bad Birnbach: Unbekannter stiehlt Tresor mit Bargeld

Bad Birnbach: Unbekannter stiehlt Tresor mit Bargeld
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Birnbach hat ein bislang unbekannter Täter einen Tresor samt Bargeld gestohlen. Die Höhe des Beuteschadens ist noch unklar.

Der Täter verschaffte sich am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend entwendete er den in einem Schrank befindlichen Tresor. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Samstag gegen 22 Uhr im Bereich der Ortschaft Schatzbach oder in den angrenzenden Wohngebieten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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