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Polizei findet stark verweste Leiche in Kirchenthumbach

Polizei findet stark verweste Leiche in Kirchenthumbach
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Kirchenthumbach haben Polizeikräfte am späten Montagnachmittag in einem Garten eine stark verweste Leiche entdeckt. Die Identität ist bislang nicht geklärt.

Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach überprüften am 2. November 2026 nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein Einfamilienhaus im Gemeindebereich Kirchenthumbach. Sie wollten nach dem Bewohner sehen, der seit längerer Zeit nicht erreichbar war. Im Garten des Anwesens fanden sie den Leichnam.

Wegen des fortgeschrittenen Zustands der Verwesung war eine unmittelbare Identifizierung nicht möglich. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verstorbenen um den Bewohner des Hauses handeln. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz übernahm noch am selben Abend die Ermittlungen. Diese gehen in alle Richtungen; Hinweise auf ein Gewaltdelikt gibt es derzeit nicht.

Am Fundort sind Experten der Rechtsmedizin sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Weiden im Einsatz.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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