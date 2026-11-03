AWZ Burgau nimmt mit neuer Rampe Vollbetrieb auf

Das Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau ist fertiggestellt und hat mit der neuen überdachten Rampe offiziell den Vollbetrieb aufgenommen.

Komfortablere Abgabe bei jedem Wetter

Die überdachte Rampe und tiefer gesetzte Container ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern eine komfortablere Abgabe ihrer Abfälle unabhängig von der Witterung. Das erneuerte Zentrum bietet großzügige Rangierflächen und ausreichend Platz für die Anlieferung sämtlicher Abfallfraktionen.

Landrat Hans Reichhart erklärte, mit der Neugestaltung sei in eine moderne Infrastruktur und einen besseren Service investiert worden. Burgaus Bürgermeister Martin Brenner betonte die besondere Bedeutung der Einrichtung für den Standort. Werkleiter Anton Fink hob die überdachte Rampe, die tiefer gesetzten Container und die großzügigen Rangierflächen als Voraussetzungen für einfache und komfortable Abläufe hervor.

Erweiterte Öffnungszeiten

Zusätzlich profitieren Besucherinnen und Besucher von erweiterten Öffnungszeiten. Informationen zu den Öffnungszeiten und den Abgabemöglichkeiten sind auf der Internetseite des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs unter kaw.landkreis-guenzburg.de sowie in der Abfall-App zu finden.

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