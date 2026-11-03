Oberasbach: Haftbefehle nach Einbruch in Reihenhaus

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in Oberasbach hat der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Überwachungskamera löst Polizeieinsatz aus

Gegen 18:55 Uhr ging bei der Polizei der Notruf wegen eines aktuellen Einbruchs in der Marsstraße ein. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause, erhielt jedoch über seine Überwachungskamera einen Einbruchsalarm auf sein Handy und alarmierte die Polizei.

Mehrere zivile Streifen begaben sich daraufhin zum Tatort. Die Einsatzkräfte trafen im unmittelbaren Nahbereich auf zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren. Einer ist serbischer, der andere deutscher Staatsangehöriger. Beide sollen mutmaßlich über ein Fenster in das Reihenhaus gelangt sein.

Pfefferspray und mutmaßliches Diebesgut entdeckt

Bei der Festnahme widersetzte sich der 33-Jährige. Dabei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei beiden Männern jeweils Pfefferspray, das zugriffsbereit in den Jackentaschen mitgeführt worden war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten die Beamten außerdem Fahrzeuge und die Wohnung eines Tatverdächtigen. Dabei fanden sie mutmaßliches Diebesgut. Zwei hochwertige Schmuckstücke waren bereits nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben.

Haftbefehle wegen Einbruchdiebstahls erlassen

Beide Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt, zudem wurde ihnen jeweils DNA entnommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Bei der Vorführung am Amtsgericht erließ der Ermittlungsrichter gegen beide Männer Haftbefehle wegen Einbruchdiebstahls.

Nach den weiteren Ermittlungen sitzt der 33-Jährige wegen anderer Delikte seit mehreren Jahren in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen. Seit Anfang des Jahres befindet er sich im offenen Vollzug. Diesen soll er am Tattag genutzt haben, um nach dem Verlassen der Justizvollzugsanstalt nach Nürnberg zu fahren und dort mutmaßlich den Einbruch zu verüben.

Das Fachkommissariat für Bandenkriminalität der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Dabei prüfen die Beamten auch mögliche Zusammenhänge mit weiteren Einbruchdiebstählen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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