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Liederabend im Leopold Mozart Haus: Mozart und Komponistinnen

Liederabend im Leopold Mozart Haus: Mozart und Komponistinnen
Foto: Annika Rioux (Foto: Lutz Edelhoff
Presse Augsburg
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1 Minuten Lesezeit

Am Mittwoch, 11. November 2026, laden Annika Rioux und Stephanie Knauer zu einem Liederabend im Leopold Mozart Haus in Augsburg ein.

Inhalte im Überblick

Unter dem Titel „Daphne, deine Rosenwangen“ präsentieren die gebürtigen Augsburgerinnen Lieder und Arien des Salzburger und Augsburger Komponisten Wolfgang Amadé Mozart. Die Sopranistin Annika Rioux wird dabei von der Pianistin Stephanie Knauer begleitet.

Werke von Komponistinnen

Zum Programm gehören außerdem Werke von Komponistinnen, die Mozart persönlich kannte, schätzte und förderte. Diese Frauen waren zu ihren Lebzeiten anerkannte Künstlerinnen.

Termin und Karten

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Leopold Mozart Haus. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, und sind dort erhältlich. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0821/65071380 möglich.

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