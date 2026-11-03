Auffahrunfall auf B 17 in Augsburg: Niemand verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 17 in Augsburg ist am Montag niemand verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am 2. November 2026 gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Messe und Eichleitnerstraße. Eine 57-jährige Autofahrerin musste wegen einer Baustelle verkehrsbedingt abbremsen. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf ihr Auto auf.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 57-Jährige besitzt die polnische, der 26-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

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