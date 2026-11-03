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Auffahrunfall auf B 17 in Augsburg: Niemand verletzt

Auffahrunfall auf B 17 in Augsburg: Niemand verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Auffahrunfall auf der B 17 in Augsburg ist am Montag niemand verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am 2. November 2026 gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Messe und Eichleitnerstraße. Eine 57-jährige Autofahrerin musste wegen einer Baustelle verkehrsbedingt abbremsen. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf ihr Auto auf.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 57-Jährige besitzt die polnische, der 26-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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