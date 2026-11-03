Polizei nimmt 24-Jährigen nach Einbruch in Wiffertshausen fest

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Friedberg-Wiffertshausen hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, sich mehrere Tage in dem Gebäude aufgehalten zu haben.

Die Polizei wurde am Montag, 2. November 2026, gegen 9 Uhr über den Einbruch in das Haus am Bahnholz informiert. Mehrere Streifen rückten an und nahmen den Mann vor Ort fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einem Hammer eine Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft haben.

Im Gebäude soll der Tatverdächtige noch vorhandene Lebensmittel konsumiert haben. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, der Wert der Lebensmittel im zweistelligen Bereich. Der somalische Staatsangehörige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

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