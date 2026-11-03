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Nördlinger Sommerferien-Leseclub zeichnet junge Leser aus

Nördlinger Sommerferien-Leseclub zeichnet junge Leser aus
Foto: Emilia Götz, Stadt Nördlingen
Presse Augsburg
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95 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Sommerferien-Leseclub 2026 der Stadtbibliothek Nördlingen. Gemeinsam lasen und bewerteten sie 556 Bücher.

Inhalte im Überblick

Preise für Gewinner und fleißige Leser

Bei der Abschlussveranstaltung gratulierte Polizeihauptkommissar Andreas Schröter, Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich. Die Kinder und Jugendlichen aus der 2. bis 8. Klasse konnten sich über verschiedene Preise freuen. Unterstützt wurde die Aktion von Nördlinger Geschäften, Banken und der Stadtverwaltung.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Hauptpreise erhielten Gutscheine für den Abenteuerwald Enderndorf. Auch die fleißigsten Leserinnen und Leser wurden für ihr Engagement mit besonderen Preisen ausgezeichnet.

Kreative Beiträge in der Stadtbibliothek ausgestellt

Neben dem Lesen stand auch die Kreativität im Mittelpunkt. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalteten Beiträge zu ihren Lieblingsbüchern. Für diese Arbeiten gab es ebenfalls eine Anerkennung.

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Die kreativen Beiträge sind derzeit in der Stadtbibliothek Nördlingen ausgestellt und können dort von allen Interessierten besichtigt werden.

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