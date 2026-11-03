Augsburger Jugendredaktion für Multimediapreis nominiert

Die Jugendredaktion des Augsburger Projekts „Kommunalwahl4you“ ist für das Finale des Deutschen Multimediapreises mb21 nominiert. Zur Preisverleihung reist das Team nach Dresden.

Im Wettbewerb setzte sich die Redaktion gegen mehr als 200 Projekte durch. Insgesamt sind 15 Projekte für das Finale nominiert. Ob die Augsburger Gruppe einen Preis erhält, wird am 21. November ab 18 Uhr bei der feierlichen Preisverleihung in Dresden bekanntgegeben. Die Preise haben einen Gesamtwert von 11.000 Euro.

Politische Bildung zur Kommunalwahl

„Kommunalwahl4you“ ist ein medienpädagogisches Beteiligungsprojekt der Medienstelle Augsburg des JFF. Es wird gemeinsam mit dem Stadtjugendring Augsburg und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt umgesetzt. Das Projekt verbindet aktive Medienarbeit mit politischer Bildung zur Kommunalwahl 2026 in Bayern.

Elf Jugendliche bereiteten Informationen zur Wahl verständlich und lebensnah auf und vermittelten sie über soziale Medien an Gleichaltrige. Veranstaltet wird der Deutsche Multimediapreis vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und dem Medienkulturzentrum Dresden.