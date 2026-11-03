Jochen Stutz wird neuer Feuerwehrkommandant in Neu-Ulm

Die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm hat ihre künftige Führungsspitze gewählt: Jochen Stutz übernimmt zum 1. Juli 2027 das Amt des Kommandanten, Jochen Kölle wird sein Stellvertreter.

Führungswechsel zum 1. Juli 2027

Der Wechsel erfolgt, weil der bisherige Kommandant Andreas Hoffzimmer und sein Stellvertreter Michael Haitchi ihre Ämter zum 30. Juni 2027 auf eigenen Wunsch niederlegen. Beide hatten bereits bei ihrer Wiederwahl am 16. Oktober 2025 angekündigt, nicht für eine vollständige weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Durch die frühzeitige Wahl können die erforderlichen Bestätigungen und weiteren formellen Schritte rechtzeitig vor dem Amtswechsel abgeschlossen werden.

109 Feuerwehrangehörige nahmen teil

Die Wahl fand am Mittwochabend, 28. Oktober, bei einer Dienstversammlung im Edwin-Scharff-Haus statt. Daran nahmen 109 Feuerwehrangehörige teil. Wahlberechtigt waren aktive Feuerwehrdienstleistende ab 16 Jahren aus den sieben Löschzügen Hauptwache, Finningen, Gerlenhofen, Hausen, Holzschwang, Jedelhausen und Ludwigsfeld.

Jochen Stutz erhielt 100 von 105 gültigen Stimmen. Auf Jochen Kölle entfielen 83 von 102 gültigen Stimmen. Weitere Kandidaten gab es nicht. Die Wahl leitete der für die Feuerwehr zuständige Dezernent Ralf Mager.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger gratulierte den beiden Gewählten und dankte Andreas Hoffzimmer sowie Michael Haitchi für ihren langjährigen Einsatz und ihr Engagement für die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm.