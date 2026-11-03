Familienführung „Augsburg kinderleicht“ am 14. November

Am Samstag, 14. November 2026, organisiert die Regio Augsburg Tourismus GmbH eine 90-minütige Familienführung durch Augsburg.

2000 Jahre Stadtgeschichte für die ganze Familie

Die Führung „Augsburg kinderleicht“ beginnt um 14.30 Uhr an der Tourist-Information am Rathausplatz. Im Mittelpunkt stehen 2000 Jahre Stadtgeschichte – von den Römern bis heute. Dabei geht es unter anderem um Kaiser und Könige, steinreiche Kaufleute sowie die Mozarts. Die Geschichten sollen spannend, lustig und auch etwas gruselig sein.

Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Familie. Der Preis gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Tickets sind online unter augsburg-tourismus.de/Tickets erhältlich. Die Familienführung wird außerdem jeden zweiten Samstag im Monat angeboten.