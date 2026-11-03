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Augsburg: Kosmetik und Baugeräte gestohlen

Augsburg: Kosmetik und Baugeräte gestohlen
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg sind Kosmetikartikel aus einem Geschäft und Baugeräte von einer Baustelle gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt in beiden Fällen im unteren vierstelligen Bereich.

Inhalte im Überblick

Ladendiebstahl in der Innenstadt

Am Montag, 2. November 2026, entwendete eine 49-Jährige gegen 15.15 Uhr mehrere Kosmetikartikel aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Baugeräte in Pfersee gestohlen

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 16 und 16.20 Uhr mehrere Baugeräte von einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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