Augsburg: Kosmetik und Baugeräte gestohlen

In Augsburg sind Kosmetikartikel aus einem Geschäft und Baugeräte von einer Baustelle gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt in beiden Fällen im unteren vierstelligen Bereich.

Ladendiebstahl in der Innenstadt

Am Montag, 2. November 2026, entwendete eine 49-Jährige gegen 15.15 Uhr mehrere Kosmetikartikel aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Baugeräte in Pfersee gestohlen

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 16 und 16.20 Uhr mehrere Baugeräte von einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord