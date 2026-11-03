25-Jähriger nach Jeep-Diebstahl in Dresden festgenommen

Nach dem Diebstahl von zwei Jeeps in Neumarkt ist ein 25-jähriger Tatverdächtiger nach einer Flucht bis in den Raum Dresden festgenommen worden.

Am Mittwochabend, 29. Oktober 2026, gegen 22:38 Uhr wurden zwei Neufahrzeuge vom Gelände eines Autohauses an der Leipziger Straße in Neumarkt in der Oberpfalz entwendet. Zeugen beobachteten, wie zwei Jeeps mit hoher Geschwindigkeit vom Firmengelände fuhren. Die Fahrzeuge hatten keine amtlichen Kennzeichen; an den Innenseiten der Fahrerfenster befanden sich Verkaufszettel.

Flucht endet an Straßenbahnhaltestelle

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei einen Jeep Wrangler mit polnischen Kennzeichen im Bereich Chemnitz auf. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete bis in den Bereich der Stadt Dresden. Dort kam es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem Verkehrsunfall.

Der Tatverdächtige setzte seine Flucht zu Fuß fort, wurde jedoch von einem Diensthund gestellt. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Untersuchungshaft gegen den polnischen Staatsangehörigen.

Polizei sucht Zeugen in Neumarkt

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Gesucht werden insbesondere Personen, die am 29. Oktober 2026 gegen 22:30 Uhr im Bereich der Leipziger Straße oder der Amberger Straße in Neumarkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Fahrzeuge beziehungsweise Personen gesehen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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