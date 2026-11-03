Drei Bewohner bei Hausbrand in Falkenberg leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn sind in der Nacht zum Dienstag, 3. November 2026, drei Bewohner leicht verletzt worden.

Gegen 0.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über das Feuer ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand zeitnah unter Kontrolle.

Eine 32-jährige Bewohnerin, ein 41-jähriger Bewohner und ein siebenjähriger Junge wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Eggenfelden.

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