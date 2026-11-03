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Drei Bewohner bei Hausbrand in Falkenberg leicht verletzt

Drei Bewohner bei Hausbrand in Falkenberg leicht verletzt
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn sind in der Nacht zum Dienstag, 3. November 2026, drei Bewohner leicht verletzt worden.

Gegen 0.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über das Feuer ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand zeitnah unter Kontrolle.

Eine 32-jährige Bewohnerin, ein 41-jähriger Bewohner und ein siebenjähriger Junge wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Eggenfelden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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