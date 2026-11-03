Augsburg: Drei Autofahrer bei Drogentests positiv

Bei Verkehrskontrollen am Montag in Augsburg stellte die Polizei bei drei Autofahrern drogentypische Auffälligkeiten fest. Drogenschnelltests fielen jeweils positiv aus.

Kontrollen in drei Stadtteilen

In Lechhausen kontrollierten Beamte gegen 16 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer in der Kolbergstraße. Die Polizei unterband seine Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Zudem stellten die Beamten fest, dass seine spanische Fahrerlaubnis abgelaufen war. Der Mann besitzt die spanische Staatsangehörigkeit. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Gegen 18.45 Uhr überprüfte die Polizei in der Austraße in der Innenstadt einen 22-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, der Schnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Eine weitere Kontrolle folgte gegen 21.15 Uhr in der Riedingerstraße. Bei einem 23-jährigen Autofahrer stellte die Polizei ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Nach dem positiven Schnelltest veranlassten die Beamten auch bei ihm eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

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