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Augsburg: Polizei ermittelt nach Schäden an Tor und Fenster

Augsburg: Polizei ermittelt nach Schäden an Tor und Fenster
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte haben in der Augsburger Innenstadt ein Garagentor mit Farbe beschmiert und das Fenster einer Lokalität beschädigt.

Das Garagentor in der Straße „Beim Märzbad“ wurde im Zeitraum von Freitag, 30. Oktober, 8 Uhr, bis Montag, 2. November, 8 Uhr, beschmiert. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zwischen Sonntag, 1. November, 0 Uhr, und Montag, 2. November, 11.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster einer Lokalität in der Wertachstraße. Die Scheibe ging zu Bruch. Auch hier liegt der Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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