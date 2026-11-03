Augsburg: Polizei ermittelt nach Schäden an Tor und Fenster

Unbekannte haben in der Augsburger Innenstadt ein Garagentor mit Farbe beschmiert und das Fenster einer Lokalität beschädigt.

Das Garagentor in der Straße „Beim Märzbad“ wurde im Zeitraum von Freitag, 30. Oktober, 8 Uhr, bis Montag, 2. November, 8 Uhr, beschmiert. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zwischen Sonntag, 1. November, 0 Uhr, und Montag, 2. November, 11.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster einer Lokalität in der Wertachstraße. Die Scheibe ging zu Bruch. Auch hier liegt der Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.