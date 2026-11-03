18-Jähriger aus Burgau vermisst: Suche bislang erfolglos

Ein 18-Jähriger aus Burgau-Unterknöringen wird seit dem 1. November 2026 vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte er mit dem Zug in Richtung Oberstdorf gefahren sein, um dort eine Bergtour zu unternehmen.

Der junge Mann verließ am 1. November gegen 7.30 Uhr die elterliche Wohnung. Entgegen der Vereinbarung kehrte er am Abend nicht zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Konkrete Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei geht aufgrund der bisher bekannten Umstände davon aus, dass sich der 18-Jährige von Burgau aus mit dem Zug in Richtung Oberstdorf begeben hat. Intensive Suchmaßnahmen an möglichen Klettersteigen blieben bislang erfolglos. Unterstützt wurde die Polizei dabei von der Bergwacht, einem Polizeihubschrauber und Drohnen.

Der Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß, wiegt rund 70 Kilogramm und hat kurze, glatte braune Haare. Vermutlich trägt er eine dunkelgrüne Adidas-Terrex-Fleece-Regenjacke, eine schwarze Hose, beige Wanderschuhe, eine dunkelblaue Mütze und schwarze Handschuhe. Außerdem führt er vermutlich einen schwarzen Nike- oder Adidas-Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 18-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 9690-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeimeldungen aus Bayern