Polizeibericht Augsburg und Region vom 3. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Rückblick auf Präventionsveranstaltung der VPI Augsburg

Textilviertel – Am Samstag (31.10.2026), von 11.00 – 16.00 Uhr führte die VPI Augsburg in der City-Galerie eine Präventionsveranstaltung mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ durch. Die Veranstaltung war über den gesamten Zeitraum sehr gut besucht. Die Beamten führten vor Ort viele gute Gespräche mit den Teilnehmern, in welchen die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf die Fahrtüchtigkeit praxisnah aufgezeigt und deren Gefahren vermittelt werden konnten. Das Zusammenspiel aus theoretischen Erklärungen und praktischen Beispielen, mittels Simulatoren, Rauschbrillen und des Reaktionstests, erwies sich hierbei als besonders effektiv.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (30.10.2026), 08.00 Uhr bis Montag (02.11.2026), 08.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Garagentor in der Straße „Beim Märzbad“ mit Farbe. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (01.11.2026), 00.00 Uhr bis Montag (02.11.2026), 11.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster einer Lokalität in der Wertachstraße, welches dadurch zu Bruch ging. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrten unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (02.11.2026), gegen 16.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 29-Jährigen Pkw-Fahrer in der Kolbergstraße und stellten im weiteren Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei diesem fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin die Beamten die Weiterfahrt des 29- Jährigen unterbanden und eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen veranlassten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die spanische Fahrerlaubnis des 29-Jährigen abgelaufen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 29-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Montag (02.11.2026), gegen 18.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 22-Jährigen Pkw-Fahrer in der Austraße und stellten im weiteren Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei diesem fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin die Beamten die Weiterfahrt des 22- Jährigen unterbanden und eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen veranlassten. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 22-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Montag (02.11.2026), gegen 21.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-Jährigen Pkw-Fahrer in der Riedingerstraße und stellten im weiteren Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei diesem fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin die Beamten die Weiterfahrt des 23- Jährigen unterbanden und eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen veranlassten. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Innenstadt – Am Montag (02.11.2026), gegen 15.15 Uhr entwendete eine 49-Jährige mehrere Kosmetikartikel aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. Die 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Am Donnerstag (29.10.2026), in der Zeit von 16.00 – 16.20 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Baugeräte von einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

B 17 – Am Montag (02.11.2026), gegen 09.30 Uhr ereignete sich auf der B 17, in Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Messe und Eichleitnerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem keine Personen verletzt wurden. Die 57-jährige Fahrerin eines Pkw musste aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt abbremsen. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 57-Jährigen auf. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Die 57-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit, der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.