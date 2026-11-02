Polizeibericht Augsburg und Region vom 2. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Europaweite Schwerpunktaktion „Truck & Bus“

BAB 8 – Für Dienstag, den 17.11.2026 sind Medienvertreter eingeladen, einer stationären Verkehrskontrolle der APS Gersthofen zur Überwachung des straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transports von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen im Rahmen der europaweiten Schwerpunktaktion „Truck & Bus“ beizuwohnen. Wann: Dienstag, 17.11.2026, 13.00 – 16.00 Uhr Wo: BAB 8 – TRA Edenbergen Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Diese kann telefonisch unter 0821/323-1014 oder per Mail unter pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de erfolgen.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Hochzoll – Am Sonntag (01.11.2026), in der Zeit von 12.00 – 20.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes Fahrrad der Marke KTM in dem Sankt-Mang-Weg. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochfeld – Im Zeitraum von Donnerstag (29.10.2026), 15.00 Uhr bis Freitag (30.10.2026), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes, schwarz-blaues Fahrrad der Marke AXESS in dem Unteren Griesweg. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Hochfeld – Im Zeitraum von Mittwoch (28.10.2026), 11.00 Uhr bis Freitag (30.10.2026), 07.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes, beiges Fahrrad der Marke Cube in der Von-Richten-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrten unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (01.11.2026), gegen 04.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 23-Jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Konrad-Adenauer-Allee. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 23-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Am Samstag (31.10.2026), gegen 02.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 23-Jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Blücherstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen und stellten den Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 23-Jährige besitzt die polnische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (31.10.2026), gegen 01.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen Fahrer eines Fahrrads in der Friedberger Straße, welcher auffällige Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stürzte der 28-Jährige alkoholbedingt vom Fahrrad, als dieser mit dem Fahrrad anhalten wollte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Angriff auf Polizeibeamte

Kriegshaber – Am Sonntag (01.11.2026), gegen 19.00 Uhr verletzte ein bislang unbekannter Täter einen 31-jährigen Polizeibeamten in der Reeseallee leicht mittels eines Böllers. Die Polizeibeamten waren im Begriff, das Einfahrtstor der Polizeiinspektion Augsburg West zu passieren, wofür der 31-jährige Fahrer des Streifenwagens das Autofenster öffnete. In diesem Moment warf ein bislang unbekannter Täter einen Böller in Richtung des Streifenwagens, welcher neben dem geöffneten Fenster detonierte. Der Polizeibeamte wurde hierdurch leicht verletzt und erlitt ein Knalltrauma, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich daraufhin mit einem E-Scooter in Richtung Carl-Schurz-Straße. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Gefährliche Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Göggingen – Am Samstag (31.10.2026), im Zeitraum zwischen 21.00 – 22.00 Uhr steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei zur Auslieferung bereit gelegte Packungen Zeitung in der Heinrich-Böll-Straße in Brand. Der oder die bislang unbekannten Täter legten die vor der Haustüre des Zeitungsausträgers bereitgelegten Zeitungen hierfür auf die Straße und zündete(n) diese an. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit verletzter Person und sucht Zeugen

Lechhausen – Am Samstag (31.10.2026), gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Kantstraße / Neuburger Straße, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die Neuburger Straße stadtauswärts und wechselte aufgrund eines haltenden Postfahrzeugs auf den linken Fahrstreifen. Ein von der Kantstraße in die Neuburger Straße fahrender Pkw missachtete hierbei die Vorfahrt des Linienbusses, woraufhin der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Hierdurch kam eine 73-Jährige in dem Linienbus zu Sturz und verletzte sich leicht. Der oder die bislang unbekannte Fahrer(in) des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich laut Zeugen um einen roten Pkw gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall sowie Verstößen gegen die StVO. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Der 64-Jährige Busfahrer besitzt die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit, die 73-Jährige die russische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Gebäudebrand

Aichach – Am Samstag (31.10.2026), gegen 20.45 Uhr stand ein leerstehendes Gebäude in der Schrobenhausener Straße in Brand. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23.00 Uhr an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich eine Warnmeldung mittels Warn-App (NINA) veranlasst. Durch den Brand des leerstehenden Gebäudes kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden sowie die Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.