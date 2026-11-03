Augsburger Panther lassen die Neunziger wieder aufleben: Retro-Trikot im „Panthermaul“-Design

Die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin erinnern mit zwei besonderen DEL-Partien an ihre Anfangsjahre. Das neue Panther-Trikot orientiert sich an einem Kult-Design aus der Saison 1995/96 und ist bereits erhältlich.

Eine Reise zurück in die Neunziger erwartet die Fans der Augsburger Panther. Gemeinsam mit den Eisbären Berlin veranstaltet der DEL-Gründungsclub in der Saison 2026/27 zwei Retro-Spiele. Dabei laufen beide Mannschaften in eigens gestalteten Nostalgie-Trikots auf.

Die Begegnungen finden am 27. November 2026 im Curt-Frenzel-Stadion und am 29. Dezember in Berlin statt. Das Augsburger Jersey ist eine Neuauflage des Designs aus der Saison 1995/96, das unter Fans als „Panthermaul“ bekannt ist. Auch bei der Neuauflage kommt klassischer Lochstoff zum Einsatz, um dem Original möglichst nahe zu kommen.

Damals trugen unter anderem Duanne Moeser, Marc Habscheid, Rocky Schneider und NHL-Legende Glenn Anderson das Trikot des AEV. Möglich gemacht wird die Sonderedition durch den Panther-Premiumpartner HUG GmbH, der sich dezent auf dem Jersey präsentiert.

Trikot bereits erhältlich

Fans können das Retro-Trikot ab sofort im Onlineshop unter www.1878shop.de bestellen. Eine größere Lieferung für den Fanshop im Curt-Frenzel-Stadion ist für den 13. November angekündigt.

Rückblick auf die Saison 1995/96

Sportlich beendeten die Panther die damalige Hauptrunde auf Rang elf und erreichten das Playoff-Achtelfinale. Dort gelang der Einzug ins Viertelfinale, in dem Augsburg an den Kölner Haien scheiterte. Die Eisbären Berlin verpassten als Tabellen-17. die Endrunde.

In den beiden direkten Duellen setzte sich jeweils die Auswärtsmannschaft durch. Erfolgreichster Augsburger Scorer war Marc Habscheid mit 55 Punkten aus 55 Spielen. Duanne Moeser kam auf 54 Zähler, Rocky Schneider auf 50. Ein besonderes Kapitel schrieb Glenn Anderson: Die NHL-Legende absolvierte neun Partien für die Panther und traf unter anderem beim Auswärtssieg im Berliner Wellblechpalast am 26. November 1995.