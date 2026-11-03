Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll: Nachwuchs überzeugt mit starken Leistungen

Mehrere Augsburger Formationen haben sich beim Bayerischen Nachwuchsturnier für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Sportakrobatik qualifiziert. Auch zahlreiche Einzelstarterinnen sorgten mit Podestplätzen für Erfolge.

Für den Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll beginnt Erfolg bereits mit den ersten sportlichen Fortschritten der jüngsten Turnerinnen. Dass die Nachwuchsarbeit Früchte trägt, zeigte sich am 31. Oktober beim Bayerischen Nachwuchsturnier in Eggolsheim. Dort sicherten sich mehrere Augsburger Formationen die endgültige Qualifikation für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 21. November in Königsbrunn.

Mehrere Formationen lösen das Ticket

In der Altersklasse KFL erreichten Ameli Kabashi und Zoe Mascha den zweiten Platz. Liesel Proske, Lotte Proske und Fiona Schmid gewannen ihre Wertung und sicherten sich ebenfalls die Nominierung.

In der Jugendklasse bestätigten Julina Funk, Emily Kupka und Matylda Waclawek mit ihrem ersten Platz endgültig die Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Auch Maja Staible und Leni Surauer qualifizierten sich für die WKK-Mannschaft. Bei den Junioren gelang dies Leni Huber, Clara Lehnert und Marie Häuser.

Nachwuchs und Podestplätze machen Hoffnung

Neben den Qualifikationen gab es weitere positive Entwicklungen. Das Damenpaar Anna Inic und Eleni Krampi zeigte erneut Fortschritte. Ihren ersten Auftritt hatte das Aspire-Trio mit Shania Gritzner, Naomi Wolf und Karla Kleinert, das mit einer gelungenen Präsentation überzeugte.

Auch die Einzelstarterinnen sorgten für Erfolge: Mika Nguyen gewann mit einer technisch sauberen und überzeugenden Übung den ersten Platz. Mia Neujahr erreichte mit einer starken Darbietung Rang zwei. Zwei weitere Augsburger Formationen mussten krankheitsbedingt auf ihren Start verzichten.

Organisation trotz finanzieller Herausforderungen

Der Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll richtet die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 21. November in Königsbrunn aus. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Allerdings stellt die Veranstaltung den Verein auch finanziell vor Herausforderungen: Wegen der Haushaltssperre in Augsburg muss eine Finanzierungslücke von 2500 Euro geschlossen werden. Dafür setzt der Verein auf Kreativität und Einsparungen.

Die Motivation bleibt dennoch groß. „Wer die stolzen und lächelnden Sportlerinnen nach der offiziellen Verkündigung des Bayern Kaders gesehen hat, wird alles tun, diesen Veranstaltung durchzuführen. Und das werden wir machen!“

Jubiläumsjahr wirft seine Schatten voraus

Nach der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft richtet sich der Blick bereits auf 2027. Dann feiert der Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll sein 70-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt steht am 20. März 2027 mit den Bayerischen Meisterschaften in Königsbrunn an. Zuschauer sind willkommen.

Auch der fünfte Internationale Augsburger Acro Cup ist bereits in Planung. Das dreitägige Großereignis soll vom 29. April bis 1. Mai 2028 stattfinden. Möglicherweise könnte der Wettbewerb diesmal direkt in Augsburg ausgetragen werden. Der Verein rechnet dabei mit einem großen Zuschauerinteresse und hält 1500 bis 2000 Besucher für denkbar.