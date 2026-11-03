Ratiopharm Ulm empfängt EuroCup-Tabellenführer Istanbul

Ratiopharm Ulm empfängt am Dienstagabend um 19.30 Uhr den Tabellenführer Bahcesehir College Istanbul im BKT EuroCup.

Ulm geht mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen als Tabellenzweiter der Gruppe D in die Partie. In der vergangenen Woche feierte die Mannschaft zwei wichtige Erfolge und verbesserte ihre Position sowohl im EuroCup als auch in der Liga. Istanbul kommt ebenfalls mit einer starken Bilanz von vier Siegen aus fünf Begegnungen nach Ulm.

Ulm und Istanbul mit offensiver Qualität

Beide Mannschaften zählen im internationalen Wettbewerb zu den offensivstärksten Teams. Ulm erzielt durchschnittlich 90,6 Punkte pro Spiel und stellt damit die viertbeste Offensive des EuroCup. Istanbul folgt mit 90,4 Punkten auf Rang fünf.

Während die Gastgeber im Schnitt 10,4 Dreier treffen, sucht Bahcesehir häufiger den Weg in Korbnähe und kommt auf 24,2 erfolgreiche Zweier pro Partie.

Wiedersehen mit Trevion Williams

Der türkische Klub erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale und gehört auch diesmal zu den Titelanwärtern. Der Kader ist mit europaerfahrenen Spielern besetzt, von denen einige bereits auf höchstem europäischem Niveau oder in der NBA gespielt haben.

Dazu zählt Trevion Williams, der in der Saison 2023/24 für ratiopharm ulm spielte und nun als vielseitiger Center für Istanbul aufläuft. Offensiv wird Bahcesehir bislang vor allem von Guard Malachi Flynn angeführt, der durchschnittlich 15,6 Punkte und 3,6 Assists erzielt.

Ulm-Trainer Ty Harrelson verwies auf die Qualität und Tiefe des Istanbuler Kaders. Zugleich bewertete er die vergangenen beiden Spiele als die bislang besten Auftritte seiner Mannschaft in dieser Saison. Ulm wolle diese Leistung bestätigen und den Heimvorteil nutzen.