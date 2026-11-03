Plastikfreie Schule/Kita: 26 Einrichtungen ausgezeichnet

Im Umweltbildungszentrum Augsburg sind 26 Schulen und Kitas für ihren Einsatz zur Plastikvermeidung und Ressourcenschonung ausgezeichnet worden. Zwölf Einrichtungen erhielten die Zertifizierung „Plastikfreie Schule/Kita“ zum ersten Mal.

Das Forum Plastikfrei feierte dort am 21. Oktober 2026 das fünfjährige Bestehen seines Projekts. Acht der ausgezeichneten Einrichtungen kommen aus Augsburg, neun aus dem Landkreis Augsburg und sieben aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Je eine Einrichtung stammt aus dem Landkreis Günzburg und aus Baden-Württemberg. Rund 80 Kinder und Jugendliche sowie 70 Erwachsene nahmen an der Veranstaltung teil.

Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Florian Freund sowie Sabine Grünwald als Vertreterin von Landrat Martin Sailer und Manfred Losinger als Vertreter von Landrat Dr. Marc Sturm überreichten Urkunden und Holzplaketten. Das Peutinger-Gymnasium Augsburg und die Naturkita Waldzeit aus Albbruck wurden zum fünften Mal geehrt, weil sie seit dem Start des Projekts dabei sind.

Kinder und Jugendliche gestalten das Programm

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten eigene Beiträge. Die Grundschule Fischach-Langenneufnach spielte auf selbst gebastelten Instrumenten das Lied „Schrott-Rock“. Die Grundschule Langerringen trug eine Rap-Version von „Unsere Taktik ist weniger Plastik“ vor.

Außerdem stellte die Bischof-Ulrich-Grundschule ihr Plastikfasten vor. Die Realschule Bobingen zeigte einen Videobeitrag, das Stetten Institut präsentierte ein Porträt der Schulstifterin Anna Barbara von Stetten aus bunten Flaschenverschlüssen.

Das Peutinger-Gymnasium berichtete über ein plastikfreies Frühstück, eine Müllsammelaktion und den „Grünen Konrad“ für nachhaltige Klassen. In einer Gesprächsrunde fragten die Kinder und Jugendlichen die politischen Vertreter, was diese persönlich und politisch zur Plastikvermeidung und zum Schutz von Ressourcen beitragen.

„Die ausgezeichneten Schulen und Kitas zeigen, wie Plastik erfolgreich im Alltag vermieden werden kann. Die jungen Menschen werden dabei selbst aktiv und übernehmen Verantwortung für ihre Umwelt“, sagte Oberbürgermeister Dr. Florian Freund. Manfred Losinger verwies auf das Engagement im Landkreis Aichach-Friedberg, Sabine Grünwald auf die große Bandbreite der vorgestellten Projekte.

56 Einrichtungen seit Projektstart ausgezeichnet

Das Forum Plastikfrei unterstützt Schulen und Kitas mit Mentoring, Bildungsangeboten, Materialien und Austausch. Die Einrichtungen entwickeln eigene Maßnahmen und beziehen die gesamte Schul- oder Kitagemeinschaft ein.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Sylvia Schaab wurden seit dem Projektstart insgesamt 56 Schulen und Kitas ausgezeichnet, einige davon mehrfach. Zum fünfjährigen Bestehen erschien außerdem ein Sonderblatt in der Kinderzeitung Logi-Fox mit Ideen und Beiträgen aus dem Projekt.

Im Foyer des Umweltbildungszentrums präsentierten die Einrichtungen selbst gebastelte Mitbringsel. Informationsstände gab es unter anderem vom Weltladen, der Solidarischen Werkstatt, den Omas for Future und den Abfallberatungen.

Diese Einrichtungen wurden 2026 ausgezeichnet

Stadt Augsburg: Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, Friedrich-Ebert-Mittelschule, Bischof-Ulrich-Grundschule, Haus für Kinder in der Ulrich-Schiegg-Straße, Kita Remshartgässchen, Stetten Institut, Peutinger-Gymnasium und Kita St. Georg. Die Kita St. Georg wurde neu ausgezeichnet, das Peutinger-Gymnasium zum fünften Mal geehrt.

Landkreis Augsburg: Grund- und Mittelschule Dinkelscherben, Grundschule Königsbrunn Süd, Grundschule Langerringen, Grundschule Bobingen an der Singold, Realschule Bobingen, Grundschule Westendorf, Grundschule Herbertshofen, Mittelschule Fischach und Grundschule Fischach-Langenneufnach. Die sechs zuletzt genannten Einrichtungen erhielten die Zertifizierung erstmals.

Landkreis Aichach-Friedberg: Grund- und Mittelschule Merching, Mittelschule Friedberg, Gymnasium Mering, Grundschule Aichach-Nord, Grundschule Hollenbach, Mittelschule Hollenbach sowie Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach. Neu zertifiziert wurden dort das Gymnasium Mering, die Grundschule Aichach-Nord, die Grundschule Hollenbach, die Mittelschule Hollenbach und die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach.

Landkreis Günzburg: Grundschule Deisenhausen.

Baden-Württemberg: Naturkita Waldzeit in Albbruck. Sie erhielt die Zertifizierung zum fünften Mal.

Das Projekt des Forums Plastikfrei wird unter anderem vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie von regionalen Partnern unterstützt. 2025 wurde es mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg im Bereich Klimaschutz ausgezeichnet.