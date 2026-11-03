EU-Kommission genehmigt Ceconomy-Übernahme unter Auflagen

Die EU-Kommission hat unter Auflagen grünes Licht für die Übernahme der Mediamarkt/Saturn-Muttergesellschaft durch chinesische Investoren gegeben. Man habe den Erwerb der Ceconomy AG durch die JD-Unternehmensgruppe nach der Verordnung über drittstaatliche Subventionen genehmigt, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit.

Bei der Prüfung des Deals wurde demnach festgestellt, dass der chinesische Konzern staatliche Subventionen erhält. Diese Subventionen könnten den EU-Binnenmarkt verzerren. Um diese Bedenken auszuräumen, boten die Unternehmen laut EU-Kommission an, gruppeninterne Transaktionen zu Marktbedingungen durchzuführen sowie Lager- und Logistikdienstleistungen und technologische Dienstleistungen von JD auch anderen Einzelhändlern zu den gleichen Bedingungen wie Ceconomy anzubieten.

Die Verpflichtungszusagen gelten für zehn Jahre und sollen die aus den Subventionen resultierende Verzerrung vollständig beseitigen. Ein unabhängiger Treuhänder soll die Umsetzung überwachen.

“Verbraucher profitieren von Wettbewerb im Einzelhandel und im elektronischen Handel und gleichen Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen”, sagte EU-Kommissionsvize Teresa Ribera. “Die beteiligten Unternehmen zeigten sich kooperativ, sodass Verpflichtungszusagen festgelegt werden konnten, die den ermittelten drittstaatlichen Subventionen und ihren möglichen verzerrenden Auswirkungen auf dem Binnenmarkt unter anderem durch Verhinderung einer Quersubventionierung der Tätigkeiten der Beteiligten in Europa wirksam entgegenwirken.”