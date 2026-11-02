Landsberg: Polizei stellt gestohlenen Totenschädel sicher

Aus einem Schrein an der Kriegergedächtniskapelle in Landsberg wurde ein Totenschädel gestohlen. Die Polizei stellte ihn bei einer Durchsuchung sicher und ermittelte zwei Tatverdächtige.

Am 30. Oktober stellten Beamte der Polizeiinspektion Landsberg dank einer anonymen Mitteilung fest, dass der Totenschädel aus dem Schrein an der Kriegergedächtniskapelle in der Katharinenstraße entwendet worden war.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei Tatverdächtige aus Landsberg im Alter von 20 und 32 Jahren in den Fokus. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten den Schädel und stellten ihn sicher.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Störung der Totenruhe eingeleitet.

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