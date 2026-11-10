Politik & Wirtschaft

Brantner erwartet von Aigner "Klartext"

Brantner erwartet von Aigner "Klartext"
Ilse Aigner und Friedrich Merz am 09.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
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Die Grünen-Parteivorsitzende Franziska Brantner schätzt Bundespräsidenten-Kandidatin Ilse Aigner als sehr verbindliche Person ein. Außerdem sei es gut, dass man an der Spitze hoffentlich eine Frau haben werde, sagte Brantner den Sendern RTL und ntv. Aigner war am Montag offiziell als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vorgestellt worden.

Brantner fügte hinzu, Aigner werde bestimmt den Anspruch haben, ganz Deutschland zu repräsentieren. Sie werde aber auch den Anspruch haben müssen, dieses Land wieder zusammenzuführen und die Gräben, die anwüchsen, wieder zu überbrücken. “Und das ist auch unsere Erwartung an sie, dass sie es wirklich schafft, zusammenzuführen, Klartext zu reden, die Dinge anzusprechen, wie sie sind, nicht zu verschönen, aber gleichzeitig eben auch Wege aufzuzeigen, wie wir nach vorne kommen können”, so Brantner.

Mehr zum Thema: Aigner will als Bundespräsidentin "Vertrauen erneuern" · Wagenknecht hält Aigner als Bundespräsidentin für ungeeignet

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