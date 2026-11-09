Wagenknecht hält Aigner als Bundespräsidentin für ungeeignet

Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hält Ilse Aigner nicht für die richtige Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. “Aigner vorzuschlagen, ist nicht das, was wir brauchen”, sagte sie am Montag in der ntv-Sendung “Blome & Pfeffer”. Niemand habe wirklich etwas gegen die CSU-Politikerin, sagte Wagenknecht. “Aber sie hat auch wenig, was man für sie ins Spiel bringen kann, außer dass sie eine Frau ist und dass Herr Söder eine Konkurrentin loswerden wollte.”

Deutschland brauche in einer Zeit tiefer gesellschaftlicher Spaltung einen Bundespräsidenten, “der etwas zu sagen hat, der etwas beizutragen hat, der auch irgendwo die verschiedenen Lager erreicht”. Sie hätte sich gewünscht, dass die Parteien eine Kandidatin außerhalb des Politikbetriebs suchen, die breite gesellschaftliche Anerkennung genieße.

Als mögliche Kandidatin nannte Wagenknecht die Schriftstellerin Juli Zeh, die eine “sehr integre, sehr kluge Frau” sei. Auch die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz hätte sie für geeignet gehalten. “Sie wäre eine Stimme der Vernunft”, sagte Wagenknecht mit Blick auf die zunehmende Konfrontation mit Russland, die im schlimmsten Fall in einem Krieg enden könne. Auf Kritik von Journalist Jörg Thadeusz, Krone-Schmalz sei eine “Putin-Propagandistin”, entgegnete Wagenknecht: “Für Sie ist jeder Putin-Propagandist, der für Frieden und für Diplomatie wirbt. Das ist leider zurzeit in Deutschland die Debatte.” Das BSW werde aber voraussichtlich keinen eigenen Vorschlag machen. Mit seinen relativ wenigen Stimmen wolle man eine Kandidatin nicht “verbrennen”, indem man sie ohne Aussicht auf Erfolg ins Rennen schicke.

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