Augsburg: Falsche Bankmitarbeiterin scheitert an 60-Jährigem

Ein 60-jähriger Mann hat im Stadtgebiet Augsburg einen Betrugsversuch am Telefon erkannt und das Gespräch mit einer falschen Bankmitarbeiterin beendet.

Die Frau rief den Mann am 6. November 2026 gegen 15.45 Uhr an. Sie gab sich als Bankmitarbeiterin aus und wollte ihn über angebliche Kreditpapiere informieren. Der 60-Jährige bemerkte die Täuschung und beendete das Telefonat.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen eine bislang unbekannte Täterin.

Polizei warnt vor Schockanrufen

Bei sogenannten Schockanrufen setzen Täter Seniorinnen und Senioren mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und dem Aufbau von Ängsten unter Druck. Ziel ist es, die Betroffenen zur Herausgabe von Bargeld oder anderen Vermögenswerten zu bringen. Mit der Präventionskampagne #NMMO will die Bayerische Polizei ältere Menschen besser vor Telefonbetrug schützen.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals um Geldbeträge bittet. Geld sollte niemals an unbekannte Personen übergeben werden. Angaben sollten durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder bei Angehörigen überprüft werden – unter einer bereits bekannten Telefonnummer. Telefonnummern von Behörden sollten selbst herausgesucht werden. Außerdem sollten keine unbekannten Personen in die Wohnung gelassen werden. Bei verdächtigen Feststellungen sollte umgehend der polizeiliche Notruf 110 verständigt werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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