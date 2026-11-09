21-Jährige stürzt am Karwendelsteig tödlich ab

Eine 21-jährige Frau ist am Karwendelsteig bei Mittenwald rund 120 Höhenmeter über steiles Felsgelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Das Urlauberehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern war am Sonntagvormittag, 8. November 2026, von Mittenwald aus über den Karwendelsteig zur Westlichen Karwendelspitze (2.385 Meter) aufgebrochen. Oberhalb von 1.900 Metern herrschten winterliche Verhältnisse.

Abstieg für den Ehemann nicht möglich

Gegen 15.30 Uhr rutschte die 21-Jährige im Bereich einer drahtseilversicherten Stelle auf etwa 2.000 Metern Höhe offenbar aus und stürzte rund 120 Höhenmeter über steiles Felsgelände ab. Ihr 25-jähriger Ehemann verlor sie während des Sturzes aus den Augen. Weil ein Abstieg zu der Verunglückten wegen der örtlichen Geländeverhältnisse nicht möglich war, setzte er umgehend einen Notruf ab.

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Murnau und zwei Flugretter der Bergwacht Mittenwald konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Ehemann wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht. Zwei Einsatzkräfte des Kriseninterventionsdienstes der Bergwacht übernahmen seine Betreuung.

Wegen der einsetzenden Dunkelheit konnte der Leichnam am Unfalltag nicht geborgen werden. Die genaue Unfallaufnahme und die Bergung erfolgten am Montag, 9. November 2026, durch drei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe West der Grenzpolizei Murnau am Staffelsee und einen Polizeihubschrauber der Bayerischen Polizei.

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