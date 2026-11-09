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Marktl: 49-Jähriger nach Fund mutmaßlicher Diebesware in U-Haft

Marktl: 49-Jähriger nach Fund mutmaßlicher Diebesware in U-Haft
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 12 bei Marktl haben Schleierfahnder ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad, ein weiteres hochwertiges Fahrrad und neuwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 16.000 Euro sichergestellt. Der 49-jährige Fahrer befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Fahnder der Grenzpolizeistation Burghausen kontrollierten am späten Donnerstagabend, 5. November 2026, gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug mit rumänischer Zulassung und dessen beide Insassen. Im Wagen fanden sie zwei hochwertige Fahrräder sowie diverse neuwertige Elektrowerkzeuge.

Der 49-jährige rumänische Fahrer konnte nach Angaben der Polizei keinen Herkunftsnachweis für die Gegenstände vorlegen. Zudem war eines der Fahrräder bereits als gestohlen gemeldet. Die Fahnder nahmen den Mann deshalb noch vor Ort fest.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen

Nach den ersten Maßnahmen durch die Grenzpolizeistation Burghausen übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 49-Jährigen.

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Am Freitag, 6. November 2026, wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Richter vorgeführt. Nach Erlass des Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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