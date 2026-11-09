Dax startet im Plus – Anleger lassen Midterms hinter sich

Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.965 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, SAP und die Deutsche Bank, am Ende Hochtief, FMC und die Hannover Rück.

“Politische Börsen haben kurze Beine: Der Dax hat in zwei Handelstagen sämtliche Midterms-Kursgewinne wieder abgegeben”, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. “Ein großer Teil der Schwankungen dürfte etwas mit der Positionierung der Marktteilnehmer zu tun gehabt haben: Die einen waren zu pessimistisch, die anderen zu optimistisch – nach den Zwischenwahlen steht der Dax nun wieder dort, wo er zuvor gewesen war.” Eine neue Richtung sei nicht in den Markt gekommen.

“Auch wenn wir eine Stabilisierung in den Kursen sehen, lässt sich eine wachsende KI-Müdigkeit bei Anlegern feststellen”, fügte Stanzl hinzu. “Sie lassen sich nicht mehr von großen Versprechen anlocken, um sämtliche Bewertungen zu bezahlen, sondern wollen Ergebnisse sehen.” Zudem hätten die Demokraten entdeckt, dass man gegen Big Tech Wahlen gewinne, war für die Aktien im Sektor gefährlicher als jedes Gesetz sei. “Der KI-Boom ist nach den Midterms nicht gestoppt, aber er hat einen politischen Gegenwind, den der Markt bisher nicht eingepreist hatte. Nun geht es darum, auszuloten, ob und wie stark die harsche KI-Rhetorik der Demokraten das Wachstum der Branche tatsächlich einbremsen kann.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1187 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8939 Euro zu haben.

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