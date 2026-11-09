Einbruch am Agricolaweg: Schmuck aus Wohnung gestohlen

Unbekannte sind am Freitag, 6. November 2026, in eine Wohnung im Regensburger Westen eingebrochen und haben Gold- und Modeschmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich zwischen 16:45 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses am Agricolaweg. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten dabei Schubladen und Schränke.

Am Tatort führte die Polizei eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Agricolawegs beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein.

Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

Beim Verlassen der Wohnung sollten alle Fenster und Türen geschlossen werden. Die Wohnungstür sollte immer zweimal abgeschlossen werden.

Auch gekippte Fenster müssen vollständig verschlossen werden, da sie für Einbrecher leicht zu öffnen sind.

Rollläden sollten tagsüber nicht geschlossen bleiben, weil dies auf eine Abwesenheit hinweisen kann.

Hinweise auf eine längere Abwesenheit sollten nicht in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter veröffentlicht werden.

Bei längerer Abwesenheit sollte ein Nachbar oder Bekannter regelmäßig den Briefkasten leeren.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt – keine Beute · Einbruch in Stammbach: Rund 1.000 Euro Sachschaden

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeimeldungen aus Bayern