Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt – keine Beute

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus am Brunnenreuther Weg in Ingolstadt ein und durchsuchten sämtliche Räume.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 6. November 2026, um 8.30 Uhr und Samstag, 7. November 2026, um 12 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Haus.

Im Gebäude suchten sie nach Geld und Wertgegenständen. Augenscheinlich machten sie keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0.

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