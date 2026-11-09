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Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt – keine Beute

Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt – keine Beute
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus am Brunnenreuther Weg in Ingolstadt ein und durchsuchten sämtliche Räume.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 6. November 2026, um 8.30 Uhr und Samstag, 7. November 2026, um 12 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Haus.

Im Gebäude suchten sie nach Geld und Wertgegenständen. Augenscheinlich machten sie keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Verpuffung in Ingolstadt: Mitarbeiterin schwer verletzt · Einbruch in Bayreuther Einfamilienhaus: Wertsachen gestohlen

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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