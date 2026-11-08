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Verpuffung in Ingolstadt: Mitarbeiterin schwer verletzt

Verpuffung in Ingolstadt: Mitarbeiterin schwer verletzt
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Eine 51-jährige Restaurantmitarbeiterin hat bei einer Verpuffung in einem Ingolstädter Innenstadtlokal schwere Brandverletzungen erlitten.

Die Feuerwehr-, Hilfs- und Rettungskräfte wurden am vergangenen Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr in die Dollstraße gerufen. Vor Ort versorgte ein Notarzt die schwer verletzte Frau, bevor sie mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in eine Spezialklinik nach Nürnberg gebracht wurde.

Ermittlungen zur Ursache laufen

Der Brand hatte einzelne Möbelteile wie Stühle und Dekorationsartikel beschädigt. Ein Gast und der Geschäftsführer des Restaurants löschten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Nach Angaben von vier anwesenden Gästen füllte die Kellnerin zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Ethanolofen mit Bioethanol nach. Dabei kam es demnach zu einer Verpuffung im Ofen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen; sie dauern an.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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