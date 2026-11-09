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Einbruch in Bayreuther Einfamilienhaus: Wertsachen gestohlen

Einbruch in Bayreuther Einfamilienhaus: Wertsachen gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte sind in Bayreuth in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Bargeld sowie weitere Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich gestohlen.

Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Ottostraße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ottostraße bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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