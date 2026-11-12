Barmer erwartet Einführung von Abnehmspritzen als Kassenleistung

Der scheidende Barmer-Chef Christoph Straub erwartet, dass Abnehmspritzen bald schon als Kassenleistung verschrieben werden könnten.

“Ich gehe davon aus, dass wir wohl auch die Abnehmspritze als Therapieoption aufnehmen werden”, sagte Straub den Partnerzeitungen der NPG Redaktion (Donnerstagsausgaben). Die Kosten für die Krankenkassen müssten dabei nicht dramatisch steigen.

Voraussetzung sei allerdings, dass der Gesetzgeber eine Preisgestaltung ermögliche, die sich stärker am tatsächlichen Nutzen der Medikamente orientiere. “Mit Blick auf die Kostenfolgen kann und muss der Preis in Verhandlungen aber gesenkt werden”, so Straub.

Der Barmer-Chef forderte, dass Patienten mit krankhaftem Übergewicht keinesfalls vor einer Behandlung mit der Abnehmspritze nachweisen müssen, dass sie bereits versucht haben, durch Diäten oder mehr Sport abzunehmen. “Wir verlangen von einem Raucher ja auch nicht, dass er erst mal das Rauchen aufgibt, bevor wir sein Bronchialkarzinom operieren.”

Die sogenannten Abnehmspritzen können bei starkem Übergewicht zu einer deutlichen Gewichtsabnahme führen. Bislang dürfen die gesetzlichen Krankenkassen diese Medikamente jedoch nicht bezahlen. Einige der Wirkstoffe werden bezahlt, wenn sie zur Behandlung anderer Erkrankungen, etwa Diabetes, verschrieben werden.