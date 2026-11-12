Unbekannte stehlen in Rugendorf mehrere Tonnen Kupferkabel

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände in Rugendorf mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Täter verschafften sich am Samstag, 7. November, gegen 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. November, gegen 19 Uhr Zugang zu einem mit einem Bauzaun gesicherten Außenbereich. Dort entwendeten sie zahlreiche Kabeltrommeln mit Kupferkabeln.

Wegen des erheblichen Gewichts der Beute gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug nutzten. Zusätzlich zum Entwendungsschaden entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge im Bereich von Rugendorf bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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