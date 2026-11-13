Anklagen nach tödlichen Schüssen in Stader Jugendhilfeeinrichtung

Die Staatsanwaltschaft Stade hat am Dienstag nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung an der Dankersstraße Anklage gegen zwei Frauen im Alter von 34 und 65 Jahren beim Landgericht Stade erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Freitag mit. Bei der Tat am 29. Juni sind sechs Menschen erschossen worden; fünf Opfer starben noch am Tatort, ein weiteres später im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Schütze, ein 45-jähriger Mann, hat sich am 21. Juli in der Untersuchungshaft das Leben genommen; das Verfahren gegen ihn ist eingestellt worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll die 34-jährige Mutter aus Garbsen von den Absichten des mutmaßlichen Täters gewusst, sein Motiv geteilt und ihn bei der Vorbereitung sowie während der Tat aktiv unterstützt haben. Sie ist wegen Mordes angeklagt. Bei der Tat sei unter anderem das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da die Opfer arglos gewesen seien und nicht mit einem Angriff während des Gesprächs gerechnet hätten; zudem gehe die Behörde von niedrigen Beweggründen aus.

Die 65-jährige Frau soll ebenfalls vor der Tat von den Plänen des mutmaßlichen Schützen gewusst haben. Ihr wird vorgeworfen, ihn bei der Vorbereitung unterstützt und anschließend mit einem Auto vom Tatort weggebracht zu haben; sie ist wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen angeklagt. Auf der Flucht gab ein Polizeibeamter drei gezielte Schüsse auf das Fahrzeug ab. Das Auto fuhr danach nur noch langsam und wurde nach wenigen Kilometern an einer Polizeisperre gestoppt; beide Insassen wurden festgenommen.

In einem weiteren Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Stade am 7. November Anklage gegen einen 49-jährigen Kioskbesitzer aus Berlin erhoben. Er soll dem späteren Schützen nur wenige Tage vor der Tat sowohl die verwendete Pistole als auch 21 Schuss Munition verkauft haben. Aufgrund der näheren Umstände des Kaufs musste er davon ausgehen, dass mit der Waffe zeitnah auf Menschen geschossen werden würde; die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb vor, durch den Waffenverkauf zur Tötung der sechs Personen beigetragen zu haben. Außerdem ist er wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Waffenhandels angeklagt. Der Mann ist am 31. August festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hat die Verbindung der beiden Verfahren beantragt. Die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stade hat nun zunächst über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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