Umfrage: Viel Verständnis für Gen-Z-Proteste

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hat laut einer Umfrage Verständnis für die aktuellen Gen-Z-Proteste. Im aktuellen ZDF-Politbarometer gaben 83 Prozent an, die Forderungen nach besserer Bildung und gegen steigende Lebenshaltungskosten nachvollziehen zu können, darunter auch 82 Prozent aus der Generation 60plus. Dagegen äußerten insgesamt 15 Prozent, kein Verständnis für die Proteste zu haben.

Auch bei der Bewertung der teils gewaltvollen Ausschreitungen im Anschluss der Demonstrationen sind sich die Befragten weitgehend einig: 84 Prozent aller Befragten glauben, dass die Mehrheit der Demonstranten die gewalttätigen Ausschreitungen ablehnt, nur elf Prozent glauben das nicht. Auffallend ist, dass 50 Prozent aller unter 35-Jährigen meinen, die Bundesregierung kümmere sich eher um die Interessen der Älteren. Insgesamt denken das nur 35 Prozent der Befragten.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden den Angaben zufolge in der Zeit vom 10. bis 12. November bei 1.297 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.