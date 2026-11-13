Zwei Männer überfallen Antiquitätenhändler in Kulmbach

In Kulmbach haben zwei bislang unbekannte Männer am Freitagvormittag den Inhaber eines Antiquitätengeschäfts überfallen und leicht verletzt.

Die Tat ereignete sich zwischen 9.45 Uhr und 9.50 Uhr auf dem Parkplatz „Schießgraben“ in der Oberen Stadt. Die Männer schlugen auf den Geschädigten ein und entwendeten anschließend Bargeld in einem grünen Etui. Nach bisherigen Erkenntnissen führten sie außerdem ein Klappmesser mit sich. Die beiden Männer waren dem Inhaber bereits vor dem Geschäft aufgefallen und folgten ihm mutmaßlich bis zum Parkplatz.

Polizei sucht Hinweise zu den Verdächtigen

Die beiden Männer werden auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Einer trug eine grüne, der andere eine dunkle Jacke. Einer der Männer hatte ein Tattoo am Hals und eine Halbglatze, der zweite einen Vollbart. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie mit einem dunklen BMW mit Nürnberger Zulassung unterwegs. Die Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. In und um Kulmbach laufen Fahndungsmaßnahmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Zeugen, die am Freitagvormittag im Bereich der Oberen Stadt oder am Parkplatz „Schießgraben“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Männern und dem dunklen BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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