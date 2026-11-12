Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch eine 78-Jährige in ihrer Wohnung in Stadtbergen überfallen, gefesselt und mit Reizgas sowie einer Schusswaffe bedroht.

Gegen 14.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung in der Virchowstraße. Sie setzten Reizgas ein und fesselten die Frau. Einer der Täter hielt ihr dabei eine Schusswaffe an den Kopf. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Die Gesuchten waren etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trugen dunkle Arbeitskleidung, die einem Overall ähnelte, mit Emblemen an den Armen. Ihre Kapuzen waren aufgezogen und die Kragen ins Gesicht gezogen, sodass nur Augen und Nase sichtbar waren. Die Täter sprachen Deutsch und Türkisch.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen schweren Raubes. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Stadtbergen: Zwei Täter überfallen 78-Jährige in Wohnung