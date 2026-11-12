Polizeibericht Augsburg und Region vom 12. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Innenstadt – Am Mittwoch (11.11.2026), gegen 21:15 Uhr, kam es in der Straße „Judenberg“ zu einer Auseinandersetzung nach einem Café-Besuch. Ein 48-Jähriger und eine 51-Jährige konnten die Rechnung nicht begleichen, verließen das Café jedoch. Im weiteren Verlauf pöbelten die beiden mehrere Passanten an. Da die 48-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, brachten die Polizeibeamten sie auf die Dienststelle. Dort störte die Frau den Dienstbetrieb, bespuckte dabei Beamte und beleidigte diese mehrfach. Sie wurde anschließend in den Arrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen die 48-Jährige sowie wegen Zechbetrugs gegen die 51- Jährige und den 48-Jährigen. Der 48-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit. Die 51-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchdiebstählen

Hochfeld – Am Mittwoch (11.11.2026), im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 19.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Max-Gutmann-Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Kriegshaber – AmMittwoch (11.11.2026), im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Sepp-Mastaller-Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach falschem Handwerker

Inningen – Am Mittwoch (11.11.2026), gegen 10.20 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einer Wohnung Am Römerstein. Die beiden Täter verschafften sich unter dem Vorwand als Handwerker zu arbeiten Zutritt zu der Wohnung. In der Wohnung entwendeten sie Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochfeld – Am Mittwoch (11.11.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Traktor und Anhänger ein Höhenbegrenzungsschild an einer Unterführung in der Schertlinstraße. Gegen 16.30 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer beobachten, wie ein Traktor zunächst an der dortigen Begrenzung hängen blieb. Der Fahrer setzte daraufhin zurück und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Traktor war grün-gelb und hatte einen roten Anhänger. Der Fahrer war etwa 25 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und trug Arbeitskleidung. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821 323-2710 entgegen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub

Stadtbergen – Am Mittwoch (11.11.2026) überfielen zwei unbekannte Täter eine Frau in ihrer Wohnung in der Virchowstraße. Gegen 14:45 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zur Wohnung der 78-Jährigen, setzten Reizgas ein und fesselten die Frau. Währenddessen hielt einer der Täter der Frau eine Schusswaffe an den Kopf. In diesem Zuge entwendeten sie Bargeld sowie Schmuck. Täterbeschreibung: Die Täter waren etwa 175 cm groß, von schlanker Statur und trugen dunkle Arbeitskleidung, die einem Overall ähnelte und Embleme an den Armen aufwies. Zudem trugen sie die Kapuzen ihrer Jacken aufgezogen und den Kragen ins Gesicht gezogen, sodass nur Augen und Nase sichtbar waren. Die Täter sprachen Deutsch sowie Türkisch. Die Kripo ermittelt nun wegen unter anderem schweren Raubes gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Schwerverkehrskontrolle auf der B 300

Kühbach – B300 – Am Freitag (06.11.2026), gegen 14.50 Uhr, kontrollierte die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg auf der B 300 im Bereich Kühbach einen 40-Tonnen-Sattelzug. Ein 43-jähriger litauischer Fahrer führte den Sattelzug in Fahrtrichtung Dasing. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts stellten die Beamten fest, dass der Fahrer seine wöchentliche Ruhezeit erheblich verkürzt hatte. Zudem war die Ladung auf der Ladefläche nicht ausreichend gesichert. Bei der technischen Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte außerdem einen stark beschädigten Reifen, bei dem die Karkasse bereits sichtbar war. Eine Weiterfahrt war deshalb nicht mehr zulässig. Ein Fachunternehmen tauschte den Reifen direkt an der Kontrollstelle aus. Gegen den Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen das Transportunternehmen, das ebenfalls eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich entrichten musste.

Nachtrag zum Brandfall in Wemding

Mit der Pressemitteilung Nr. 1782 berichteten wir Folgendes: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand Wemding – Am Montag (09.11.2026) gerieten ein Stadel und das Dach eines angrenzenden Pensionsgebäudes in der Wallfahrtstraße in Brand. Gegen 22.00 Uhr brach das Feuer im Stadel aus und griff auf das angrenzende Gebäude über. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Ein 70-jähriger Mann erlitt einen Schock. Ein 63-jähriger Mann musste wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden liegt nach derzeitigen Angaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ab hier neu: Nach dem Brand eines Stadels und einer angrenzenden Pension am vergangenen Montagabend in der Wallfahrtstraße hat die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen die Ermittlungen intensiv vorangetrieben. Noch am Dienstag wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Brandörtlichkeit durchgeführt und erste Befragungen vorgenommen. Am gestrigen Mittwoch (11.11.2026) meldete sich schließlich ein Vater eigeninitiativ bei der Polizei und gab an, dass sein Kind zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könne. In einer darauffolgenden persönlichen Vernehmung räumte das Kind gegenüber Beamten der Brandfahndung ein, kurze Zeit vor Ausbruch des Feuers in dem betroffenen Stadel gezündelt zu haben. Da die Schilderungen des Kindes mit den Auswertungen und Ergebnissen der Spurensicherung vor Ort exakt übereinstimmen, ist der Brandursache damit eindeutig auf den Grund gegangen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Da das Kind unter 14 Jahre alt ist, gilt es gesetzlich als schuldunfähig beziehungsweise strafunmündig. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden keine weiteren Details mitgeteilt.